Калініна не змогла нічого протиставити експершій ракетці світу у третьому колі в Мадриді

Ангеліна Калініна (110) без шансів програла матч третього кола турніру серії WTA 1000 в Мадриді, поступившись експершій ракетці світу та чотириразовій чемпіонці турнірів Grand Slam, японці Наомі Осаці (15).

Гра тривала 1 годину 15 хвилин і завершилася з рахунком 1:6, 3:6.

Осака мала велику перевагу в потужності ударів, що і втілилося в підсумковий результат.

За поєдинок Калініна 1 раз подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 2 брейки. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 4 помилки на подачі та 6 брейків.

Mutua Madrid Open – WTA 1000

Мадрид, Іспанія, грунт

Призовий фонд: €8,235,540

Третє коло, 25 квітня

Наомі Осака (Японія) – Ангеліна Калініна (Україна) 6:1, 6:3

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Осака зіграє проти "нейтральної" лідерки світового рейтингу Аріни Сабалєнки.

На турнірі в Мадриді залишилася одна українка. Марта Костюк (23) 26 квітня проведе поєдинок третього кола проти американки Джессіки Пегули (5).

Нагадаємо, що Ангеліна Калініна в Мадриді подолала кваліфікацію, в першому колі основи обіграла представницю Узбекистану Каміллу Рахімову (73), а у другому перемогла чешку Марі Бузкову (24).