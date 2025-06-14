Визначилися несподівані фіналістки на турнірі WTA 500 у Лондоні

Визначилися фіналістки на трав'яному турнірі серії WTA 500 в Лондоні. Ними несподівано стали німкеня Татьяна Марія (86) та американка Аманда Анісімова (15, США).

37-річна Марія обіграла восьму ракетку світу Медісон Кіз зі США – 6:3, 7:6(3). Це перша її перемога над представницею топ-10 за останні три роки. Німкеня проведе свій четвертий фінал рівня WTA в кар'єрі. Попередні три, включно з трав'яним турніром на Майорці у 2018 році, вона виграла.

Анісімова здолала п'яту ракетку світу та першу сіяну китаянку Чжен Ціньвень. Рахунок зустрічі 6:2, 4:6, 6:4. Майбутній фінал стане шостим для американки, вона спробує здобути свій четвертий титул. Раніше на траві до вирішальної зустрічі Анісімова не доходила. Цього року вона стала чемпіонкою "тисячника" в Досі.

Нагадаємо, що стали відомі фіналістки на турнірі серії WTA 250 у нідерландському Гертогенбосі. Елізе Мертенс (25, Бельгія) побореться проти Єлени Габріели Русе (80, Румунія).