Костюк обіграла чинну фіналістку US Open під час виставкового матчу в Нью-Йорку

Марта Костюк здобула перемогу над чинною чемпіонкою US Open американкою Амандою Анісімовою під час виставкової події "Stars of the Open", яка проходила в ніч на 28 серпня за київським часом на головному корті Національного тенісного центру імені Біллі Джин Кінг у Нью-Йорку.

Під час заходу відбувалися матчі між відомими тенісистами, які складалися з одного сету. Костюк перемогла Анісімову з рахунком 6:4.

Цей поєдинок, попри його товариський статус, був цікавий з точки зору ступеню готовності спотсменок до US Open. Аманда посідає десяту сходинку в рейтингу WTA. Марта йде одинадцятою. Різниця між ними наразі складає 563 очки, однак минулого сезону Анісімова дійшла до фіналу американського мейджору, а Костюк завершила змагання в 1/8 фіналу.

Після відмінусування рейтингових очок за US Open-2025 саме українка на момент старту турніру буде випереджати суперницю на 497 очок у лайв-рейтингу й претендуватиме на перше в кар'єрі потрапляння до десятки найсильніших.

Нагадаємо, що напередодні сім українок дізналися своїх стартових суперниць на US Open. Костюк зіграє проти однієї з переможниць кваліфікації, яка завершиться 28 серпня пізно ввечері за київським часом.