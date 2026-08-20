Пегула обіграла найближчу суперницю Світоліної та Костюк в рейтингу і вийшла в півфінал у Цинциннаті
Американська тенісистка Джессіка Пегула (3) перемогла свою співвітчизницю Аманду Анісімову (10) у чвертьфінальному матчі турніру серії WTA 1000 в Цинциннаті й стала першою півфіналісткою змагань.
Гра тривала 2 години 9 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 2:6, 7:6(4).
У другій партії Пегула брала медичний таймаут поза кортом.
Зазначимо, що десята ракетка світу Анісімова є найближчою суперницею в рейтингу WTA двох українських тенісисток – Еліни Світоліної (9) та Марти Костюк (11).
Джессіка Пегула (США) – Аманда Анісімова (США) 6:4, 2:6, 7:6(4)
Суперниці зустрічалися вшосте, в усіх поєдинках перемагала Пегула. У півфіналі Джессіка зіграє проти сильнішої у протистоянні між Ігою Швьонтек (5, Польща) та Єленою Рибакіною (2, Казахстан).
Нагадаємо, що до чвертьфіналу турніру в Цинциннаті вийшла українка Марта Костюк. 21 серпня вона проведе матч проти іншої американки, четвертої ракетки світу Коко Гофф.