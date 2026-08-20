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Пегула обіграла найближчу суперницю Світоліної та Костюк в рейтингу і вийшла в півфінал у Цинциннаті

Станіслав Матусевич — 20 серпня 2026, 22:40
Пегула обіграла найближчу суперницю Світоліної та Костюк в рейтингу і вийшла в півфінал у Цинциннаті
Джессіка Пегула
Getty images

Американська тенісистка Джессіка Пегула (3) перемогла свою співвітчизницю Аманду Анісімову (10) у чвертьфінальному матчі турніру серії WTA 1000 в Цинциннаті й стала першою півфіналісткою змагань.

Гра тривала 2 години 9 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 2:6, 7:6(4).

У другій партії Пегула брала медичний таймаут поза кортом.

Зазначимо, що десята ракетка світу Анісімова є найближчою суперницею в рейтингу WTA двох українських тенісисток – Еліни Світоліної (9) та Марти Костюк (11).

Cincinnati Open – WTA 1000
Цинциннаті, США, хард
Призовий фонд: $7,433,076
Чвертьфінал, 20 серпня

Джессіка Пегула (США) – Аманда Анісімова (США) 6:4, 2:6, 7:6(4)

Суперниці зустрічалися вшосте, в усіх поєдинках перемагала Пегула. У півфіналі Джессіка зіграє проти сильнішої у протистоянні між Ігою Швьонтек (5, Польща) та Єленою Рибакіною (2, Казахстан).

Нагадаємо, що до чвертьфіналу турніру в Цинциннаті вийшла українка Марта Костюк. 21 серпня вона проведе матч проти іншої американки, четвертої ракетки світу Коко Гофф.

Цинциннаті Джессіка Пегула Аманда Анісімова

Цинциннаті

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