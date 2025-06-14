Русе стала другою фіналісткою турніру WTA у Гертогенбосі
Румунська тенісистка Єлена Габріела Русе (80) стала другою фіналісткою трав'яного турніру серії WTA 250 у нідерландському Гертогенбосі. У півфінальному матчі вона перемогла італійку Елізабетту Коччаретто (123).
Матч тривав 2 години 47 хвилин і завершився з рахунком 2:6, 6:4, 6:3.
За матч Русе 5 разів подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 4 брейки. Її суперниця виконала 2 ейси, 5 разів помилилася на подачі та зробила 4 брейки.
Єлена Габріела Русе (Румунія) – Елізабетта Коччаретто (Італія) 2:6, 6:4, 6:3
Суперниці раніше не зустрічалися. У вирішальному поєдинку Русе зіграє проти бельгійки Елізе Мертенс (25). Це буде четвертий фінал рівня WTA у кар'єрі румунки, де вона боротиметься за другий титул.
Нагадаємо, що Мертенс у своєму півфіналі здолала росіянку Єкатерину Александрову, відігравши в ході поєдинку 11 матч-пойнтів суперниці.