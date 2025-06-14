Мертенс відіграла найбільше матч-пойнтів за 24 роки для перемоги над росіянкою в Гертогенбосі

Бельгійська тенісистка Елізе Мертенс (25) вийшла у фінал трав'яного турніру серії WTA 250 у нідерландському Гертогенбосі. У півфінальному матчі вона перемогла росіянку Єкатерину Александрову (19) за 2 години 51 хвилину з рахунком 2:6, 7:6(7), 6:4.

Гра запам'яталася тим, що протягом другого сету Мертенс відіграла у суперниці 11 матч-пойнтів: по 5 у десятому та дванадцятому геймах партії та один на тай-брейку.

Статистичний портал OptaAce повідомляє, що це найбільша кількість нереалізованих матч-пойнтів за поєдинок з 2001 року.

Libema Open – WTA 250

Гертогенбос, Нідерланди, трава

Призовий фонд: $275,094

Півфінал, 14 червня

Елізе Мертенс (Бельгія) – Єкатерина Александрова (-) 2:6, 7:6(7), 6:4

Суперниці провели п'яту очну зустріч, Мертенс має дві перемоги. У фінальному матчі змагань Мертенс зіграє з переможницею поєдинку між румункою Єленою Габріелою Русе (80) та італійкою Елізабеттою Коччаретто (123).

Нагадаємо, що Марта Костюк отримала першу суперницю на турнірі серії WTA 500 у Берліні.