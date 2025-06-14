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Мертенс відіграла найбільше матч-пойнтів за 24 роки для перемоги над росіянкою в Гертогенбосі

Станіслав Матусевич — 14 червня 2025, 15:59
Мертенс відіграла найбільше матч-пойнтів за 24 роки для перемоги над росіянкою в Гертогенбосі
Елізе Мертенс
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Бельгійська тенісистка Елізе Мертенс (25) вийшла у фінал трав'яного турніру серії WTA 250 у нідерландському Гертогенбосі. У півфінальному матчі вона перемогла росіянку Єкатерину Александрову (19) за 2 години 51 хвилину з рахунком 2:6, 7:6(7), 6:4.

Гра запам'яталася тим, що протягом другого сету Мертенс відіграла у суперниці 11 матч-пойнтів: по 5 у десятому та дванадцятому геймах партії та один на тай-брейку.

Статистичний портал OptaAce повідомляє, що це найбільша кількість нереалізованих матч-пойнтів за поєдинок з 2001 року.

Libema Open WTA 250
Гертогенбос, Нідерланди, трава
Призовий фонд: $275,094
Півфінал, 14 червня

Елізе Мертенс (Бельгія) – Єкатерина Александрова (-) 2:6, 7:6(7), 6:4

Суперниці провели п'яту очну зустріч, Мертенс має дві перемоги. У фінальному матчі змагань Мертенс зіграє з переможницею поєдинку між румункою Єленою Габріелою Русе (80) та італійкою Елізабеттою Коччаретто (123).

Нагадаємо, що Марта Костюк отримала першу суперницю на турнірі серії WTA 500 у Берліні.

Елізе Мертенс WTA 250 Єкатерина Александрова

Елізе Мертенс

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