Подрез виграла третій трисетовий поєдинок і вийшла у півфінал турніру в Чехії

Станіслав Матусевич — 7 листопада 2025, 13:10
Вероніка Подрез
ITF

Вероніка Подрез (316) зіграє у півфіналі турніру серії ITF W35 у чеському Лібереці. У чвертьфіналі змагань четверта сіяна українка обіграла місцеву спортсменку Сару Файмонову (791).

Гра тривала 2 години 32 хвилини і завершилася з рахунком 1:6, 6:1, 6:1.

Подрез за гру 3 рази подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 8 брейків. На рахунку її суперниці 1 ейс, 4 помилки на подачі та 5 брейків.

ITF W35, Liberec
Ліберець, Чехія, хард
Призовий фонд: $30,000
Чвертьфінал, 7 листопада

Вероніка Подрез (Україна) – Сара Файмонова (Чехія) 1:6, 6:1, 6:1

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Подрез проведе матч із другою сіяною Армоні Тан (241, Франція), яку обіграла тиждень тому у чвертьфіналі турніру аналогічної категорії у Вільньов-д'Аск.

Нагадаємо, що у першому раунді турніру в Лібереці Подрез перемогла чешку Петру Седлачкову (961), а в другому раунді здолала німкеню Антонію Шмідт (385). Усі три матчі в Чехії Вероніка вигравала виключно у трьох партіях.

