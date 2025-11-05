Подрез не без проблем вийшла у друге коло турніру ITF у Чехії

18-річна Вероніка Подрез (316) з непростої перемоги стартувала на турнірі серії ITF W35 у чеському Лібереці. У першому колі змагань четверта сіяна українка здолала місцеву тенісистку Петру Седлачкову (961).

Гра тривала 1 годину 56 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 4:6, 6:4.

Подрез за гру 3 рази подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 4 брейки з 15 можливостей. На рахунку її суперниці 7 ейсів, 4 помилки на подачі та 2 брейки.

ITF W35, Liberec

Ліберець, Чехія, хард

Призовий фонд: $30,000

Перше коло, 5 листопада

Вероніка Подрез (Україна) – Петра Седлачкова (Чехія) 6:2, 4:6, 6:4

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань українка зіграє з переможницею матчу між Барборою Міхалковою (1187, Чехія) та Антонією Шмідт (385, Німеччина).

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA Вероніка Подрез покращила персональний рекорд, розташувавшись на 316 місці.