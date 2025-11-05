Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Подрез не без проблем вийшла у друге коло турніру ITF у Чехії

Станіслав Матусевич — 5 листопада 2025, 18:12
Подрез не без проблем вийшла у друге коло турніру ITF у Чехії
Вероніка Подрез
btu.org.ua

18-річна Вероніка Подрез (316) з непростої перемоги стартувала на турнірі серії ITF W35 у чеському Лібереці. У першому колі змагань четверта сіяна українка здолала місцеву тенісистку Петру Седлачкову (961).

Гра тривала 1 годину 56 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 4:6, 6:4.

Подрез за гру 3 рази подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 4 брейки з 15 можливостей. На рахунку її суперниці 7 ейсів, 4 помилки на подачі та 2 брейки.

ITF W35, Liberec
Ліберець, Чехія, хард
Призовий фонд: $30,000
Перше коло, 5 листопада

Вероніка Подрез (Україна) – Петра Седлачкова (Чехія) 6:2, 4:6, 6:4

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань українка зіграє з переможницею матчу між Барборою Міхалковою (1187, Чехія) та Антонією Шмідт (385, Німеччина).

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу WTA Вероніка Подрез покращила персональний рекорд, розташувавшись на 316 місці.

ITF Вероніка Подрез

Вероніка Подрез

На вершині без змін, Олійникова встановила особистий рекорд в оновленому рейтингу WTA
Подрез перервала свою серію перемог на турнірі у Франції
Подрез розібралася з першою сіяною і вийшла в півфінал турніру ITF у Франції
Подрез успішно стартувала на турнірі ITF у Франції
Світоліна залишилася 14-ю, Костюк і Ястремська зробили крок вгору в оновленому рейтингу WTA

Останні новини