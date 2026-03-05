Подрез не зуміла переграти першу сіяну на турнірі в Трнаві
Вероніка Подрез
btu.org.ua
Вероніка Подрез (203) поступилася першій сіяній бельгійці Ганне Вандевінкель (115) у другому колі турніру серії ITF W75 у словацькій Трнаві.
Гра тривала 1 годину 52 хвилини і завершилася з рахунком 5:7, 4:6.
У другому сеті Вероніка була попереду 3:2 з брейком, однак не втримала перевагу.
За поєдинок Подрез 1 раз подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 4 брейки. Її суперниця виконала 6 ейсів, 5 разів помилилася на подачі та зробила 5 брейків.
ITF W75, Trnava
Трнава, Словаччина, хард (зал)
Призовий фонд: $60,000
Друге коло, 5 березня
Ганне Вандевінкель (Бельгія) – Вероніка Подрез (Україна) 7:5, 6:4
Тенісистки раніше не зустрічалися.
Нагадаємо, що в першому колі змагань у Трнаві Вероніка Подрез легко обіграла місцеву тенісистку Домініку Пірогову (1483).