Подрез вийшла у чвертьфінал турніру ITF у Чехії

18-річна Вероніка Подрез (316) пробилася у чвертьфінал турніру серії ITF W35 у чеському Лібереці. У другому колі змагань четверта сіяна українка обіграла німкеню Антонію Шмідт (385).

Гра тривала 2 години 32 хвилини і завершилася з рахунком 6:7(2), 6:2, 6:3.

Подрез за гру 3 рази подала навиліт, зробила 11 подвійних помилок та 7 брейків. На рахунку її суперниці 1 ейс, 6 помилок на подачі та 4 брейки.

ITF W35, Liberec

Ліберець, Чехія, хард

Призовий фонд: $30,000

Друге коло, 6 листопада

Вероніка Подрез (Україна) – Антонія Шмідт (Німеччина) 6:7(2), 6:2, 6:3

Суперниці зустрічалися вдруге, українка не програвала. У наступному колі змагань Подрез зіграє з Сарою Файмоновою (791, Чехія).

Нагадаємо, що у першому раунді турніру в Лібереці Подрез перемогла чешку Петру Седлачкову (961).