Подрез легко вийшла у друге коло турніру ITF у Словаччині

Вероніка Подрез (203) не мала проблем на старті турніру серії ITF W75 у словацькій Трнаві. У першому колі українка обіграла місцеву тенісистку Домініку Пірогову (1483).

Гра тривала 56 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:0.

За поєдинок Подрез 2 рази подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 7 разів помилилася на подачі та зробила 2 брейки.

ITF W75, Trnava

Трнава, Словаччина, хард (зал)

Призовий фонд: $60,000

Перше коло, 4 березня

Вероніка Подрез (Україна) – Домініка Пірогова (Словаччина) 6:3, 6:0

Тенісистки раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Подрез зіграє проти першої сіяної бельгійки Ганне Вандевінкель (115).

Нагадаємо, що напередодні Дар'я Снігур із нищівним розгромом вийшла у друге коло турніру в Трнаві.