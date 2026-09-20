Кравченко розгромом приніс перемогу збірній України в матчі Кубку Девіса

Георгій Кравченко (311) розгромив кіпріота Меліоса Ефстатіу (653) у четвертому поєдинку матчевої зустрічі Другої Світової групи Кубку Девіса і приніс загальну перемогу збірній України – 3:1.

Гра тривала 1 годину 25 хвилин і завершилася з рахунком 6:0, 6:1.

Кубок Девіса, Друга Світова група

Нікосія, Кіпр, хард

Четвертий матч, 20 вересня

Кіпр – Україна 1:3

Меліос Ефстатіу (Кіпр) – Георгій Кравченко (Україна) 0:6, 1:6

Суперники раніше не зустрічалися.

Кравченко у дебютному виступі за збірну здобув дві перемоги у статусі першого номера команди.

Україна наступного року зіграє у плейоф Першої Світової групи, звідки вилетіла у лютому 2026-го після поразки від Люксембургу.

Нагадаємо, напередодні у першій одиночній зустрічі лідер збірної України Кравченко (311) обіграв другого номера кіпріотів Фотіса Фотіадеса (1996), а у другій Олексій Крутих (453) здолав Ефстатіу (653). У парному поєдинку в неділю сильнішими були кіпріоти.