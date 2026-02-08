Українська правда
Овчаренко підсолодив гіркоту поразки збірної України в Кубку Девіса

Станіслав Матусевич — 8 лютого 2026, 15:50
Олександр Овчаренко
ФТУ

Олександр Овчаренко (498) здобув перемогу над люксембуржцем Рафаелем Кальці (без рейтингу) у четвертому поєдинку матчевої зустрічі плейоф Першої Світової групи Кубку Девіса.

Гра тривала 1 годину 17 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:4. Однак на підсумок матчу цей успіх не вплине, адже збірна Люксембургу забезпечила собі перемогу, вигравши три перших поєдинки.

Кубок Девіса, Перша Світова група
Плейоф, Люксембург, хард (зал)
Четвертий матч, 8 лютого
ЛюксембургУкраїна 3:1

Рафаель Кальці (Люксембург) – Олександр Овчаренко (Україна) 4:6, 4:6

За підсумками матчу збірна Люксембургу залишилася у Першій Світовій групі Кубку Девіса, а команда України опустилася у групу II.

Нагадаємо, що напередодні Олексій Крутих (569) поступився лідеру люксембуржців Крісу Родешу (138), а Владислав Орлов (499) програв Алексу Кнаффу (687). 8 лютого в парній зустрічі Родеш і Кнафф перемогли Орлова та Овчаренка.

