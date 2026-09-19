Крутих подвоїв перевагу збірної України над Кіпром у матчі Кубку Девіса

Збірна України здобула другу перемогу у виїзній матчевій зустрічі Другої Світової групи Кубку Девіса проти Кіпру. Другий номер нашої команди Олексій Крутих (443) у важкому матчі обіграв лідера суперників Меліоса Ефстатіу (653).

Гра тривала 2 години 42 хвилини і завершилася з рахунком 6:2, 1:6, 6:4.

Поєдинок проходив за умов сильної спеки, через що був призупинений на 10 хвилин після другої партії. Два перші гейми вирішального сету забрав Ефстатіу, однак надалі Крутих перехопив ініціативу і переміг.

Кубок Девіса, Друга Світова група

Нікосія, Кіпр, хард

Другий матч, 19 вересня

Кіпр – Україна 0:2

Меліос Ефстатіу (Кіпр) – Олексій Крутих (Україна) 2:6, 6:1, 4:6

Суперники раніше не зустрічалися.

У неділю відбудуться парна зустріч і ще два одиночні поєдинки. Для загального успіху команді потрібно здобути три перемоги. Сильніший у матчі наступного року зіграє у плейоф Першої Світової групи.

Нагадаємо, у першій одиночній зустрічі лідер збірної України Георгій Кравченко (311) обіграв другого номера кіпріотів Фотіса Фотіадеса (1996).