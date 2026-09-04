Кравченко обіграв Овчаренка в українському дербі у Пловдиві й вийшов у дебютний півфінал челенджеру

Український тенісист Георгій Кравченко (392) у чвертьфіналі челенджеру в болгарському Пловдиві обіграв співвітчизника Олександра Овчаренка (629) і вийшов до півфіналу змагань.

Гра тривала 1 годину 29 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:3.

За поєдинок Кравченко 2 рази подав навиліт, зробив 2 подвійні помилки та 3 брейки. Овчаренко виконав 1 ейс, зробив 3 помилки на подачі та не мав жодного брейк-пойнту.

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Чвертьфінал, 4 вересня

Георгій Кравченко (Україна) – Олександр Овчаренко (Україна) 6:3, 6:3

Тенісисти зустрічалися вдруге, Георгій двічі переміг. У півфіналі змагань Кравченко зіграє проти серба Душана Обрадовича (496).

Півфінал стане для Кравченка першим на турнірах серії челенджер. Раніше він ніколи не заходив на змаганнях такого рівня далі другого кола.

Нагадаємо, що інший українець, Микита Маштаков (576) не зумів вийти у чвертьфінал турніру в Пловдиві.