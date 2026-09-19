Збірна України вийшла вперед у матчі з Кіпром у Кубку Девіса

Лідер чоловічої збірної України з тенісу Георгій Кравченко (311) приніс перше очко нашій команді у виїзній матчевій зустрічі Другої Світової групи Кубку Девіса проти Кіпру. Українець переміг другого номера суперників Фотоса Фотіадеса (1996).

Гра тривала 1 годину 21 хвилину і завершилася з рахунком 6:4, 6:1.

Рівність на корті тривала протягом стартових восьми геймів першого сету. Після цього Кравченко виграв 12 з 13 наступних геймів і переміг.

Кубок Девіса, Друга Світова група

Нікосія, Кіпр, хард

Перший матч, 19 вересня

Кіпр – Україна 0:1

Фотос Фотіадес (Кіпр) – Георгій Кравченко (Україна) 4:6, 1:6

Суперники раінше не зустрічалися.

19 вересня відбудеться другий одиночний матч. У ньому другий номер українців, Олексій Крутих (443), зустрінеться з лідером кіпріотів, Меліосом Ефстатіу (463).

У неділю відбудуться парна зустріч і ще два одиночні поєдинки. Переможець матчу наступного року зіграє у плейоф Першої Світової групи.

Нагадаємо, у своєму попередньому поєдинку в лютому збірна України програла Люксембургу у матчі плейоф Першої Світової групи Кубку Девіса та понизилася до Другої групи.