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Збірна Кіпру скоротила відставання від України в матчевій зустрічі Кубка Девіса

Станіслав Матусевич — 20 вересня 2026, 12:28
Збірна Кіпру скоротила відставання від України в матчевій зустрічі Кубка Девіса
Олександр Овчаренко
ФТУ

Збірна України не зуміла достроково завершити виїзну матчеву зустріч Другої Світової групи Кубку Девіса проти Кіпру. У парному поєдинку Владислав Орлов і Олександр Овчаренко поступилися Стиліаносу Христодулу та Елефтеріосу Неосу. Наша команда залишається попереду – 2:1.

Гра тривала 1 годину 15 хвилин і завершилася з рахунком 3:6, 4:6.

Після програних геймів на своїх подачах у кожному з сетів українці мали шанси відновити рівновагу, однак не реалізували 5 брейк-пойнтів.

Кубок Девіса, Друга Світова група
Нікосія, Кіпр, хард
Третій матч, 20 вересня
КіпрУкраїна 1:2

Стиліанос Христодулу/Елефтеріос Неос (Кіпр) – Владислав Орлов/Олександр Овчаренко (Україна) 6:3, 6:4

У неділю відбудуться ще два одиночні поєдинки. Для загального успіху команді потрібно здобути три перемоги. Сильніший у матчі наступного року зіграє у плейоф Першої Світової групи.

Нагадаємо, напередодні у першій одиночній зустрічі лідер збірної України Георгій Кравченко (311) обіграв другого номера кіпріотів Фотіса Фотіадеса (1996), а у другій Олексій Крутих (453) здолав Меліоса Ефстатіу (653).

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