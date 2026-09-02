Овчаренко і Кравченко зустрінуться в українському чвертьфіналі на турнірі в Пловдиві

Українські тенісисти Олександр Овчаренко (629) та Георгій Кравченко (392) зустрінуться у чвертьфіналі турніру серії челенджер, що проходить у болгарському Пловдиві.

Овчаренко у матчі другого кола здолав лідера посіву іспанця Поля Мартіна Тіффона (210) із рахунком 6:7(5), 6:4, 6:1. У другій партії Олександр поступався 3:4 з брейком, однак зумів з наступних 10 геймів виграти 9.

Кравченко на цій же стадії переміг восьмого сіяного серба Огнена Мілича (345) – 6:0, 7:6(3).

2026 Plovdiv Challenger – ATP Challenger Tour 50

Прага, Чехія, ґрунт

Призовий фонд: €56,000

Чвертьфінал, 2 вересня

Олександр Овчаренко (Україна) – Поль Мартін Тіффон (Іспанія) 6:7(5), 6:4, 6:1

Георгій Кравченко (Україна) – Огнен Мілич (Сербія) 6:0, 7:6(3)

У чвертьфіналі змагань Овчаренко і Кравченко зустрінуться один з одним. У єдиній очній зустрічі у 2020 році турніру ITF в Анталії сильнішим був Кравченко.

3 вересня свій чвертьфінальний матч у Пловдиві проведе інший українець, Микита Маштаков (576). Його суперником стане третій сіяний аргентинець Хуан Мануель Ла Серна (289).