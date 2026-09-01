Троє з чотирьох українців подолали перше коло на челенджері у Пловдиві
Троє українців: Олександр Овчаренко (629), Георгій Кравченко (392) та Микита Маштаков (576) вийшли у друге коло турніру серії челенджер, що проходить у болгарському Пловдиві. Ерік Ваншельбойм (426) свій стартовий матч програв.
Овчаренко переміг латвійця Роберта Штромбахса (415) із рахунком 6:2, 7:6(5).
Кравченко у наднапруженому матчі здолав чеха Даніеля Синякова (503) – 7:6(2), 3:6, 7:6(10), відігравши п'ять матч-пойнтів на тай-брейку вирішального сету.
Маштаков упорався з сербом Стефаном Поповичем (630) – 7:5, 7:6(3).
Ваншельбойм не зуміг обіграти шостого сіяного француза Кельвіна Емері (328). Рахунок зустрічі 6:3, 0:6, 2:6.
Олександр Овчаренко (Україна) – Роберт Штромбахс (Латвія) 6:2, 7:6(5)
Георгій Кравченко (Україна) – Даніель Синяков (Чехія) 7:6(2), 3:6, 7:6(10)
Микита Маштаков (Україна) – Стефан Попович (Сербія) 7:5, 7:6(3)
Ерік Ваншельбойм (Україна) – Кельвін Емері (Франіія) 6:3, 0:6, 2:6
У другому колі змаган Овчаренко зустрінеться з першим сіяним іспанцем Полем Мартіном Тіффоном (210). Кравченко зіграє з восьмим номером посіву сербом Огненом Міличем (345). Суперником Маштакова стане третій сіяний аргентинець Хуан Мануель Ла Серна (289).
Нагадаємо, що минулого тижня Ваншельбойм став фіналістом турніру WTT у Нідерландах.