Без Костюк: визначилася заявка збірної України на фінальний раунд Кубку Біллі Джин Кінг

Капітан жіночої збірної України з тенісу Ілля Марченко визначився з заявкою команди на фінальний раунд Кубку Біллі Джин Кінг, який з 22 по 27 вересня пройде у китайському Шеньчжені.

Про це інформує офіційний сайт турніру.

Склад збірної України

Еліна Світоліна (7)

Ангеліна Калініна (47)

Катаріна Завацька (259)

Людмила Кіченок (51 місце у парному рейтингу WTA).

Марта Костюк (10) пропускає змагання через травму зап'ястя правої руки, а Олександру Олійникову (41) виключили з попередньої заявки за підсумками US Open. Причина відсутності в остаточному складі Даяни Ястремської (110), яка також від початку перебувала у заявці, наразі невідома.

Нагадаємо, що наша команда у чвертьфіналі КБДК 24 вересня зіграє чвертьфінальний матч проти Бельгії. Формат зустрічі – дві одиночні гри та парний поєдинок, до двох виграних сетів. Півфінали відбудуться 25-26 вересня, а фінал заплановано на 27 вересня.