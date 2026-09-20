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Без Костюк: визначилася заявка збірної України на фінальний раунд Кубку Біллі Джин Кінг

Станіслав Матусевич — 20 вересня 2026, 22:05
Без Костюк: визначилася заявка збірної України на фінальний раунд Кубку Біллі Джин Кінг
Жіноча збірна України з тенісу
Федерація тенісу України

Капітан жіночої збірної України з тенісу Ілля Марченко визначився з заявкою команди на фінальний раунд Кубку Біллі Джин Кінг, який з 22 по 27 вересня пройде у китайському Шеньчжені.

Про це інформує офіційний сайт турніру.

Склад збірної України

  • Еліна Світоліна (7)
  • Ангеліна Калініна (47)
  • Катаріна Завацька (259)
  • Людмила Кіченок (51 місце у парному рейтингу WTA).

Марта Костюк (10) пропускає змагання через травму зап'ястя правої руки, а Олександру Олійникову (41) виключили з попередньої заявки за підсумками US Open. Причина відсутності в остаточному складі Даяни Ястремської (110), яка також від початку перебувала у заявці, наразі невідома.

Нагадаємо, що наша команда у чвертьфіналі КБДК 24 вересня зіграє чвертьфінальний матч проти Бельгії. Формат зустрічі – дві одиночні гри та парний поєдинок, до двох виграних сетів. Півфінали відбудуться 25-26 вересня, а фінал заплановано на 27 вересня.

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