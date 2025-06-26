Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Теніс

Ястремська не дійшла: на турнірі в Істборні визначилися пари півфіналісток

Станіслав Матусевич — 26 червня 2025, 22:15
Ястремська не дійшла: на турнірі в Істборні визначилися пари півфіналісток
Александра Еала
Getty images

Стали відомі всі півфіналістки на трав'яному турнірі серії WTA 250 у британському Істборні. Ними стали Варвара Грачова (111, Франція), Александра Еала (74, Філіппіни), Мая Джойнт (51, Австралія) та Анастасія Павлюченкова (53, -).

Грачовій для потрапляння у півфінал навіть не довелося виходити на корт. Її суперниця по чвертьфіналу, чинна чемпіонка Вімблдону чешка Барбора Крейчикова знялася з турніру через травму стегна.

Еала несподівано легко обіграла українку Даяну Ястремську (42) – 6:1, 6:2.

Джойнт виявилася сильнішою за росіянку Анну Блінкову (69). Рахунок зустрічі 6:4, 7:5. 19-річна австралійка стала шостою тенісисткою цього року і єдиною поза топ-20, які дійшли до півфіналів змагань WTA на всіх трьох покриттях: харді, грунті та траві.

У матчі двох представниць країни-агресорки Павлюченкова перемогла Каміллу Рахімову (87) – 6:2, 2:6, 6:0.

Півфінальні пари турніру WTA 250 в Істборні:

  • Варвара Грачова (Франція) – Александра Еала (Філіппіни)
  • Мая Джойнт (Австралія) – Анастасія Павлюченкова (-)

Нагадаємо, що в Істборні Даяна Ястремська перемогла Магду Лінетт (27) у матчі першого кола через відмову польки продовжувати гру наприкінці другого сету. У другому раунді змагань українка розгромила британку Франческу Джонс (125).

Істборн Анастасія Павлюченкова Даяна Ястремська WTA 250 Варвара Грачова Александра Еала Мая Джойнт

Варвара Грачова

Дванадцять гравців подали судовий позов проти тенісних організацій в США
Дворазова чемпіонка Вімблдону програла другий матч після народження сина
Уродженка Києва вперше в кар'єрі вийшла до третього кола Australian Open

Останні новини