Ястремська не дійшла: на турнірі в Істборні визначилися пари півфіналісток

Стали відомі всі півфіналістки на трав'яному турнірі серії WTA 250 у британському Істборні. Ними стали Варвара Грачова (111, Франція), Александра Еала (74, Філіппіни), Мая Джойнт (51, Австралія) та Анастасія Павлюченкова (53, -).

Грачовій для потрапляння у півфінал навіть не довелося виходити на корт. Її суперниця по чвертьфіналу, чинна чемпіонка Вімблдону чешка Барбора Крейчикова знялася з турніру через травму стегна.

Еала несподівано легко обіграла українку Даяну Ястремську (42) – 6:1, 6:2.

Джойнт виявилася сильнішою за росіянку Анну Блінкову (69). Рахунок зустрічі 6:4, 7:5. 19-річна австралійка стала шостою тенісисткою цього року і єдиною поза топ-20, які дійшли до півфіналів змагань WTA на всіх трьох покриттях: харді, грунті та траві.

У матчі двох представниць країни-агресорки Павлюченкова перемогла Каміллу Рахімову (87) – 6:2, 2:6, 6:0.

Півфінальні пари турніру WTA 250 в Істборні:

Варвара Грачова (Франція) – Александра Еала (Філіппіни)

Мая Джойнт (Австралія) – Анастасія Павлюченкова (-)

Нагадаємо, що в Істборні Даяна Ястремська перемогла Магду Лінетт (27) у матчі першого кола через відмову польки продовжувати гру наприкінці другого сету. У другому раунді змагань українка розгромила британку Франческу Джонс (125).