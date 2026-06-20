Снігур легко обіграла чемпіонку Аustralian Open-2020 у кваліфікації турніру в Істборні

Дар'я Снігур (75) стартувала з упевненої перемоги у кваліфікації турніру серії WTA 250 у британському Істборні, розгромивши переможницю Аustralian Open-2020 американку Софію Кенін (104).

Матч тривав 51 хвилину і завершився з рахунком 6:3, 6:1.

За поєдинок Снігур 4 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 3 помилки на подачі та 1 брейк.

Lexus Eastbourne Open – WTA 250

Істборн, Велика Британія, трава

Призовий фонд: $499,000

Півфінал кваліфікації, 20 червня

Дар'я Снігур (Україна) – Софія Кенін (США) 6:3, 6:1

Суперниці раніше не зустрічалися. У фіналі кваліфікації Снігур зіграє з сильнішою в матчі між Петрою Марчінко (52, Хорватія) та Симоною Вальтерт (88, Швейцарія).

Нагадаємо, що трохи раніше Олександра Олійникова (51) поступилася британці Софії Джонсон (586) у півфіналі кваліфікації турніру в Істборні.