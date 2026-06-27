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Кіз втретє у кар'єрі стала чемпіонкою турніру в Істборні

Станіслав Матусевич — 27 червня 2026, 15:59
Кіз втретє у кар'єрі стала чемпіонкою турніру в Істборні
Медісон Кіз
Getty Images

Американська тенісистка Медісон Кіз (27) стала переможницею турніру серії WTA 250 у британському Істборні. У вирішальному матчі вона обіграла 38-річну німкеню Татьяну Марію (112).

Гра тривала 1 годину 35 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 6:4.

Lexus Eastbourne Open – WTA 250
Істборн, Велика Британія, трава
Призовий фонд: $499,000
Фінал, 27 червня

Медісон Кіз (США) – Татьяна Марія (Німеччина) 7:5, 6:4

Суперниці зустрічалися вп'яте, американка здобула чотири перемоги.

Титул став для Кіз уже третім в Істборні. Раніше Медісон вигравала ці змагання у 2014-му та 2023-му роках. Більше за неї ставала тут чемпіонкою тільки легендарна американка Мартіна Навратілова (11).

Марія програла перший із п'яти фіналів рівня WTA. З наступного тижня вона повернеться до топ-100 світового рейтингу.

Нагадаємо, що турнір серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі виграла чешка Кароліна Мухова через відмову від боротьби японки Наомі Осаки.

Істборн Медісон Кіз Татьяна Марія

Медісон Кіз

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