Кіз втретє у кар'єрі стала чемпіонкою турніру в Істборні

Американська тенісистка Медісон Кіз (27) стала переможницею турніру серії WTA 250 у британському Істборні. У вирішальному матчі вона обіграла 38-річну німкеню Татьяну Марію (112).

Гра тривала 1 годину 35 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 6:4.

Lexus Eastbourne Open – WTA 250

Істборн, Велика Британія, трава

Призовий фонд: $499,000

Фінал, 27 червня

Медісон Кіз (США) – Татьяна Марія (Німеччина) 7:5, 6:4

Суперниці зустрічалися вп'яте, американка здобула чотири перемоги.

Титул став для Кіз уже третім в Істборні. Раніше Медісон вигравала ці змагання у 2014-му та 2023-му роках. Більше за неї ставала тут чемпіонкою тільки легендарна американка Мартіна Навратілова (11).

Марія програла перший із п'яти фіналів рівня WTA. З наступного тижня вона повернеться до топ-100 світового рейтингу.

Нагадаємо, що турнір серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі виграла чешка Кароліна Мухова через відмову від боротьби японки Наомі Осаки.