Чергова перемога на траві: Ястремська вийшла у чвертьфінал в Істборні

Даяна Ястремська (42) впевнено вийшла у чвертьфінал на турнірі серії WTA 250 у британському Істборні. У матчі другого кола вона обіграла місцеву тенісистку Франческу Джонс (125).

Зустріч тривала 1 годину 10 хвилин і завершилася з рахунком 6:2, 6:1.

Різниця в класі між гравчинями відчувалася з першого гейму. Джонс навіть за підтримки місцевих вболівальників не могла впоратись з темпом Ястремської. Перший сет Даяна легко забрала 6:2.

Друга партія почалася з брейку від британки, і це був її останній успіх у матчі. Навіть за рахунку 5:1, 0:40 на своїй подачі українка забрала свій гейм, зокрема, зробивши ейс з руки.

За поєдинок Ястремська 7 разів подала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 2 рази помилилася на подачі та зробила 2 брейки.

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Друге коло, 25 червня

Даяна Ястремська (Україна) – Франческа Джонс (Велика Британія) 6:2, 6:1

Це була друга зустріч суперниць, обидві виграла українка. У чвертьфіналі змагань Ястремська зіграє проти філіппінки Александри Еали (74).

Нагадаємо, що напередодні Даяна Ястремська перемогла Магду Лінетт (27) у матчі першого кола через відмову польки продовжувати гру наприкінці другого сету.

Минулого тижня 25-річна одеситка дійшла до фіналу на турнірі в Ноттінгемі.