Снігур пройшла кваліфікацію й зіграє в основній сітці турніру в Істборні

Дар'я Снігур (75) перемогла у фіналі кваліфікації турніру серії WTA 250 у британському Істборні хорватку Петру Марчінко (52) і вийшла в основну сітку змагань.

Матч тривав 1 годину 15 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:2.

За поєдинок Снігур 1 раз подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 3 брейки. Її суперниця виконала 2 ейси, зробила 6 помилок на подачі та не реалізувала обидва свої брейк-пойнти.

Lexus Eastbourne Open – WTA 250

Істборн, Велика Британія, трава

Призовий фонд: $499,000

Фінал кваліфікації, 21 червня

Дар'я Снігур (Україна) – Петра Марчінко (Хорватія) 6:4, 6:2

Суперниці зустрічалися вдруге, кожна має по одній перемозі.

Перша суперниця Снігур в основній сітці визначиться пізніше. Нею може стати одна з двох заявлених на турнір українок, адже і Юлія Стародубцева (59), і Ангеліна Калініна (71) мають стартувати саме матчами с кваліфаєрками.

Нагадаємо, що у півфіналі кваліфікації Снігур обіграла переможницю Аustralian Open-2020 американку Софію Кенін (104).