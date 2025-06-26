Чинна чемпіонка Вімблдону не зможе зустрітися з Ястремською в Істборні: відома причина

Чинна чемпіонка Вімблдону чешка Барбора Крейчикова (17) знялася зі змагань перед чвертьфінальним матчем турніру серії WTA 250 в Істборні проти француженки Варвари Грачової (111).

Про це повідомив журналіст Сем Мортон.

Крейчикова в Істборні зіграла два важких трисетових поєдинки проти британок Гаррієт Дарт (124) та Джоді Барредж (164). У грі другого кола з Барредж чешка страждала від судом і змушена була брати медичний таймаут.

"Дуже шкода, що мені сьогодні довелося знятися з чвертьфіналу в Істборні через біль у правому стегні. Я справді насолоджувалася часом, проведеним тут, і мені дуже сподобалося знову вийти на траву», – наводить Мортон слова Крейчикової.

Таким чином, Грачова без боротьби вийшла у півфінал, де зустрінеться з переможницею поєдинку між Даяною Ястремською (42) та Александрою Еалою (74, Філіппіни). Матч українки відбудеться 26 червня орієнтовно о 16:30 за київським часом.

Нагадаємо, що в Істборні Даяна Ястремська перемогла Магду Лінетт (27) у матчі першого кола через відмову польки продовжувати гру наприкінці другого сету. У другому раунді змагань українка розгромила британку Франческу Джонс (125).