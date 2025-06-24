Ястремська перемогла зручну суперницю і вийшла у друге коло турніру WTA в Істборні
Даяна Ястремська (42) успішно стартувала на турнірі серії WTA 250 у британському Істборні. У матчі першого кола вона на відмові обіграла п'яту сіяну польку Магду Лінетт (27).
Зустріч завершилася за рахунку 6:4, 4:2, коли Лінетт знялася з гри через травму лівої ноги.
Матч проходив за переваги Ястремської і пошкодження, якого зазнала полька, не стало головним чинником її поразки. У другому сеті Лінетт взяла медичний таймаут, вже програючи з брейком, після чого зіграла півтора гейми й відмовилася від продовження боротьби.
За поєдинок Ястремська 1 раз подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 3 брейки. Її суперниця не виконувала ейсів, 5 разів помилилася на подачі та зробила 1 брейк.
Даяна Ястремська (Україна) – Магда Лінетт (Польща) 6:4, 6:2
Ястремська є вкрай незручною суперницею для Лінетт, адже виграла шість із семи очних зустрічей з нею, в тому числі й у півфіналі турніру в Ноттінгемі минулого тижня. У наступному колі змагань Даяна зустрінеться з Франческою Джонс (125, Велика Британія).
Нагадаємо, що у Ноттінгемі Ястремська зрештою стала фіналісткою турніру.