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Ястремська перемогла зручну суперницю і вийшла у друге коло турніру WTA в Істборні

Станіслав Матусевич — 24 червня 2025, 17:54
Ястремська перемогла зручну суперницю і вийшла у друге коло турніру WTA в Істборні
Даяна Ястремська
Arata Yamaoka

Даяна Ястремська (42) успішно стартувала на турнірі серії WTA 250 у британському Істборні. У матчі першого кола вона на відмові обіграла п'яту сіяну польку Магду Лінетт (27).

Зустріч завершилася за рахунку 6:4, 4:2, коли Лінетт знялася з гри через травму лівої ноги.

Матч проходив за переваги Ястремської і пошкодження, якого зазнала полька, не стало головним чинником її поразки. У другому сеті Лінетт взяла медичний таймаут, вже програючи з брейком, після чого зіграла півтора гейми й відмовилася від продовження боротьби.

За поєдинок Ястремська 1 раз подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 3 брейки. Її суперниця не виконувала ейсів, 5 разів помилилася на подачі та зробила 1 брейк.

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Півфінал, 21 червня

Даяна Ястремська (Україна) Магда Лінетт (Польща) 6:4, 6:2

Ястремська є вкрай незручною суперницею для Лінетт, адже виграла шість із семи очних зустрічей з нею, в тому числі й у півфіналі турніру в Ноттінгемі минулого тижня. У наступному колі змагань Даяна зустрінеться з Франческою Джонс (125, Велика Британія).

Нагадаємо, що у Ноттінгемі Ястремська зрештою стала фіналісткою турніру.

Істборн Даяна Ястремська WTA 250 Магда Лінетт

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