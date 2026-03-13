Світоліна повторила свій найкращий результат: відомі всі півфіналістки в Індіан-Веллсі

Визначилися всі півфіналістки турніру серії WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі. Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна (9) продовжує боротьбу за титул. Окрім неї, до півфіналу вийшли Єлена Рибакіна (3, Казахстан), Аріна Сабалєнка (1, -) та Лінда Носкова (14, Чехія).

Світоліна у чвертьфіналі створила приємну несподіванку, обігравши другу ракетку світу з Польщі Ігу Швьонтек – 6:2, 4:6, 6:4. Еліна повторила своє найкраще досягнення в Індіан-Веллсі. Раніше одеситка грала у півфіналі один раз, у 2019 році.

Наступною суперницею Світоліної стане Рибакіна. Ексросіянка, а нині представниця Казахстану пройшла чемпіонку Дубая американку Джессіку Пегулу (5) з рахунком 6:1, 7:6(4). В особистих матчах між Еліною та Єленою рівновага, 3:3.

Сабалєнка не без проблем перемогла тінейджерку з Канади Вікторію Мбоко (10) – 7:6(0), 6:4. У півфіналі лідерка світового рейтингу зіграє проти Носкової. Чешка нарешті закінчила американську казку кваліфаєрки з Австралії Талії Гібсон (112). Лінда у непростому матчі виграла з рахунком 6:2, 4:6, 6:2.

Носкова та Сабалєнка раніше провели лише одну очну зустріч: три роки тому в фіналі Аделаїди сильнішою була білоруска.

Півфінальні пари жінок на турнірі в Індіан-Веллсі

Еліна Світоліна (Україна) – Єлена Рибакіна (Казахстан)

– Єлена Рибакіна (Казахстан) Аріна Сабалєнка (-) – Лінда Носкова (Чехія)

Поєдинки відбудуться в ніч на 14 березня. Матч Еліни Світоліної має розпочатися орієнтовно о 03:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Світоліна прокоментувала свою перемогу над Ігою Швьонтек у чвертьфіналі турніру в Індіан-Веллсі.