Це чудове відчуття: Світоліна оцінила свою перемогу над зірковою Швьонтек

Українська тенісистка Еліна Світоліна висловилась про перемогу над Ігою Швьонтек у чвертьфіналі престижного турніру в Індіан-Веллсі.

Її слова передає BNP Paribas Open.

Одеситка заявила, що це був хороший день для неї. Вона вважає, що грала дійсно добре.

"Я б не сказала, що це був ідеальний матч, але я змогла залишитися у грі, боротися та знайти шлях до перемоги після поразки у другому сеті. Я намагаюся бути агресивнішою. Немає таких чемпіонів, які просто чекають на помилки. Потрібно намагатися ставити себе в хорошу позицію для атаки. Я почувалася добре. Намагалася захоплювати перевагу, тому що Іга – дуже агресивна гравчиня, вона чудово рухається. Тож якщо ти не скористаєшся нагодою в потрібний момент, нею скористається вона", – сказала Світоліна.

Також Еліна зізналася, завдяки чому їй вдалось удруге за шість зустрічей обіграти польську тенісистку та перервати серію із трьох поразок.

"Я намагалася проаналізувати, що робила неправильно у тих матчах, а що працювало. Я вже грала проти Іги, ми тренувалася разом, тож я знала, чого очікувати і як мені потрібно грати. І я дуже задоволена тим, як мені вдалося реалізувати план на цю гру. Деякі речі сьогодні працювали дуже добре, наприклад, моя подача. Це чудове відчуття", – заявила українка.

Нагадаємо, що у півфіналі Еліна Світоліна зіграє проти Олени Рибакіної з Казахстану. Тенісистки грали між собою шість разів і здобули по три перемоги в попередніх протистояннях.