Визначилися півфіналісти у чоловічому одиночному розряді в Індіан-Веллсі

Стали відомі усі півфіналісти на турнірі серії АТР 1000 BNP Paribas Open в американському Індіан-Веллсі. Ними стали Хольгер Руне (13, Данія), Даніїл Медведєв (6, -), Карлос Алькарас (3, Іспанія), та Джек Дрейпер (14, Велика Британія).

Руне вперше за три очні зустрічі зуміг перемогти Таллона Грікспора (43, Нідерланди), хоч і програв тому перший сет – 5:7, 6:0, 6:3. 21-річний данець вшосте доходить до стадії півфіналу на Мастерсах.

Суперником Руне стане росіянин Даніїл Медведєв. "Нейтральний" спортсмен у важкому матчі на тай-брейку вирішальної партії вирвав перемогу у француза Артура Фіса. Рахунок гри 6:4, 2:6, 7:6(7) на користь Медведєва.

Чинний чемпіон турніру Карлос Алькарас виграв 16 матч поспіль на кортах Індіан-Веллса. Цього разу перед іспанцем не встояв Франсіско Черундоло (26, Аргентина) – 6:3, 7:6(4).

Завадити Алькарасу знову взяти титул спробує Джек Дрейпер, для якого вихід у півфінал на змаганні серії АТР 1000 став першим у кар'єрі. Британець переміг Бена Шелтона (12, США) з рахунком 6:4, 7:5.

Півфінальні пари:

Хольгер Руне (Данія) – Даніїл Медведєв (-)

Карлос Алькарас (Іспанія) – Джек Дрейпер (Велика Британія)

Нагадаємо, що в Індіан-Веллсі визначилися півфінальні пари у жіночому одиночному розряді.