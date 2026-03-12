Світоліна проведе чвертьфінал в Індіан-Веллсі проти Швьонтек: відомий час початку матчу
Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна (9) 12 березня зіграє чвертьфінальний поєдинок турніру серії WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі проти другої ракетки світу Іги Швьонтек із Польщі.
Майбутні суперниці зустрічалися п'ять разів, чотири перемоги на свій рахунок записала полька, в тому числі у Маямі та на Ролан Гаррос минулого сезону.
Світоліна другий рік поспіль зіграє у чвертьфіналі в Індіан-Веллсі, а найкращий її результат на турнірі датовано вже далеким 2019-м, коли одеситка дісталася до півфіналу.
Швьонтек минулого року в Індіан-Веллсі грала у півфіналі. Полька двічі тут ставала чемпіонкою: у 2022-му та 2024-му.
Розклад матчу Світоліної в Індіан-Веллсі на 12 березня
З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.
В Україні трансляції жіночих та чоловічих змагань здійснюються каналом Setanta Sports Premium з українським коментарем.
Нагадаємо, що в другому колі змагань в Індіан-Веллсі Світоліна обіграла в непростому поєдинку німкеню Лауру Зігемунд (55), у третьому раунді впевнено перемогла американку Ешлін Крюгер (82), а у чвертьфіналі її суперниця, чешка Катерина Синякова (44) відмовилася від продовження боротьби на початку другого сету.