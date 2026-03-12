Світоліна проведе чвертьфінал в Індіан-Веллсі проти Швьонтек: відомий час початку матчу

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна (9) 12 березня зіграє чвертьфінальний поєдинок турніру серії WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі проти другої ракетки світу Іги Швьонтек із Польщі.

Майбутні суперниці зустрічалися п'ять разів, чотири перемоги на свій рахунок записала полька, в тому числі у Маямі та на Ролан Гаррос минулого сезону.

Світоліна другий рік поспіль зіграє у чвертьфіналі в Індіан-Веллсі, а найкращий її результат на турнірі датовано вже далеким 2019-м, коли одеситка дісталася до півфіналу.

Швьонтек минулого року в Індіан-Веллсі грала у півфіналі. Полька двічі тут ставала чемпіонкою: у 2022-му та 2024-му.

Розклад матчу Світоліної в Індіан-Веллсі на 12 березня

BNP Paribas Open – WTA 1000

Індіан-Веллс, США, хард

Призовий фонд: $9,415,725

Чвертьфінал

23:30*. Еліна Світоліна (Україна) – Іга Швьонтек (Польща), корт Stadium 2, 3-м запуском, після матчу Носкова – Гібсон.



