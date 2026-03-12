Українська правда
Світоліна проведе чвертьфінал в Індіан-Веллсі проти Швьонтек: відомий час початку матчу

Станіслав Матусевич — 12 березня 2026, 12:51
Еліна Світоліна
Getty images

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна (9) 12 березня зіграє чвертьфінальний поєдинок турніру серії WTA 1000 в американському Індіан-Веллсі проти другої ракетки світу Іги Швьонтек із Польщі.

Майбутні суперниці зустрічалися п'ять разів, чотири перемоги на свій рахунок записала полька, в тому числі у Маямі та на Ролан Гаррос минулого сезону.

Світоліна другий рік поспіль зіграє у чвертьфіналі в Індіан-Веллсі, а найкращий її результат на турнірі датовано вже далеким 2019-м, коли одеситка дісталася до півфіналу.

Швьонтек минулого року в Індіан-Веллсі грала у півфіналі. Полька двічі тут ставала чемпіонкою: у 2022-му та 2024-му.

Розклад матчу Світоліної в Індіан-Веллсі на 12 березня

BNP Paribas Open – WTA 1000
Індіан-Веллс, США, хард
Призовий фонд: $9,415,725
Чвертьфінал
23:30*. Еліна Світоліна (Україна) – Іга Швьонтек (Польща), корт Stadium 2, 3-м запуском, після матчу Носкова – Гібсон.

* Орієнтовний час початку матчу за Києвом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

В Україні трансляції жіночих та чоловічих змагань здійснюються каналом Setanta Sports Premium з українським коментарем.

Нагадаємо, що в другому колі змагань в Індіан-Веллсі Світоліна обіграла в непростому поєдинку німкеню Лауру Зігемунд (55), у третьому раунді впевнено перемогла американку Ешлін Крюгер (82), а у чвертьфіналі її суперниця, чешка Катерина Синякова (44) відмовилася від продовження боротьби на початку другого сету.

Індіан-Веллс Еліна Світоліна Іга Швьонтек

Еліна Світоліна

