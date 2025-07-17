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Ястремська впевнено вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Гамбурзі

Станіслав Матусевич — 17 липня 2025, 16:44
Ястремська впевнено вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Гамбурзі
Даяна Ястремська
Araya Yamaoka

Даяна Ястремська (39) без особливих проблем вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA 250 у німецькому Гамбурзі. У другому колі змагань друга сіяна обіграла француженку Діан Паррі (98).

Гра тривала 1 годину 21 хвилину і завершилася з рахунком 6:1, 6:4.

Ястремська за гру обійшлася без ейсів і подвійних помилок та зробила 4 брейки. На рахунку її суперниці 1 ейс, 1 помилка на подачі та 1 брейк.

Hamburg European Open – WTA 250
Гамбург, Німеччина, грунт
Призовий фонд: $275,094
Друге коло, 17 липня

Даяна Ястремська (Україна) – Діан Паррі (Франція) 6:1, 6:4

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Ястремська зіграє з Далмою Гальфі (111, Угорщина).

Нагадаємо, що на старті турніру в Гамбурзі Даяна Ястремська впоралася з Юлією Німаєр (184, Німеччина).

Гамбург Даяна Ястремська Діан Паррі WTA 250

Даяна Ястремська

Ястремська вийшла у друге коло турніру WTA у Гамбурзі
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