Ястремська впевнено вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Гамбурзі
Даяна Ястремська
Araya Yamaoka
Даяна Ястремська (39) без особливих проблем вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA 250 у німецькому Гамбурзі. У другому колі змагань друга сіяна обіграла француженку Діан Паррі (98).
Гра тривала 1 годину 21 хвилину і завершилася з рахунком 6:1, 6:4.
Ястремська за гру обійшлася без ейсів і подвійних помилок та зробила 4 брейки. На рахунку її суперниці 1 ейс, 1 помилка на подачі та 1 брейк.
Hamburg European Open – WTA 250
Гамбург, Німеччина, грунт
Призовий фонд: $275,094
Друге коло, 17 липня
Даяна Ястремська (Україна) – Діан Паррі (Франція) 6:1, 6:4
Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Ястремська зіграє з Далмою Гальфі (111, Угорщина).
Нагадаємо, що на старті турніру в Гамбурзі Даяна Ястремська впоралася з Юлією Німаєр (184, Німеччина).