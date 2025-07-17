Ястремська впевнено вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Гамбурзі

Даяна Ястремська (39) без особливих проблем вийшла у чвертьфінал турніру серії WTA 250 у німецькому Гамбурзі. У другому колі змагань друга сіяна обіграла француженку Діан Паррі (98).

Гра тривала 1 годину 21 хвилину і завершилася з рахунком 6:1, 6:4.

Ястремська за гру обійшлася без ейсів і подвійних помилок та зробила 4 брейки. На рахунку її суперниці 1 ейс, 1 помилка на подачі та 1 брейк.

Hamburg European Open – WTA 250

Гамбург, Німеччина, грунт

Призовий фонд: $275,094

Друге коло, 17 липня

Даяна Ястремська (Україна) – Діан Паррі (Франція) 6:1, 6:4

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Ястремська зіграє з Далмою Гальфі (111, Угорщина).

Нагадаємо, що на старті турніру в Гамбурзі Даяна Ястремська впоралася з Юлією Німаєр (184, Німеччина).