Ястремська пробилася у півфінал турніру WTA в Гамбурзі

Даяна Ястремська (39) у непростому матчі вийшла у півфінал турніру серії WTA 250 у німецькому Гамбурзі. У чвертьфіналі змагань друга сіяна обіграла угорку Далму Гальфі (111).

Гра тривала 2 години 21 хвилину і завершилася з рахунком 7:6(1), 3:6, 6:2.

У першому сеті Даяні тричі довелося відіграватися пілся брейків суперниці, а у дванадцятому геймі вона не реалізувала два сет-пойнти на прийомі.

Друга партія українці не вдалася, і лише в третій вдалося довести свою перевагу.

Ястремська за гру обійшлася без ейсів, зробила 4 подвійні помилки та 7 брейків. На рахунку її суперниці 5 ейсів, 9 помилок на подачі та 6 брейків.

Hamburg European Open – WTA 250

Гамбург, Німеччина, грунт

Призовий фонд: $275,094

Чвертьфінал, 17 липня

Даяна Ястремська (Україна) – Далма Гальфі (Угорщина) 7:6(1), 3:6, 6:2

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Ястремська зіграє з переможницею матчу між сенсацією Ролан Гаррос Лоїс Буассон (63, Франція) та Вікторією Томовою (105, Болгарія).

Нагадаємо, що на старті турніру в Гамбурзі Даяна Ястремська впоралася з Юлією Німаєр (184, Німеччина), а у другому колі впевнено обіграла Діан Паррі (98, Франція).