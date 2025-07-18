Ястремська пробилася у півфінал турніру WTA в Гамбурзі
Даяна Ястремська (39) у непростому матчі вийшла у півфінал турніру серії WTA 250 у німецькому Гамбурзі. У чвертьфіналі змагань друга сіяна обіграла угорку Далму Гальфі (111).
Гра тривала 2 години 21 хвилину і завершилася з рахунком 7:6(1), 3:6, 6:2.
У першому сеті Даяні тричі довелося відіграватися пілся брейків суперниці, а у дванадцятому геймі вона не реалізувала два сет-пойнти на прийомі.
Друга партія українці не вдалася, і лише в третій вдалося довести свою перевагу.
Ястремська за гру обійшлася без ейсів, зробила 4 подвійні помилки та 7 брейків. На рахунку її суперниці 5 ейсів, 9 помилок на подачі та 6 брейків.
Даяна Ястремська (Україна) – Далма Гальфі (Угорщина) 7:6(1), 3:6, 6:2
Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Ястремська зіграє з переможницею матчу між сенсацією Ролан Гаррос Лоїс Буассон (63, Франція) та Вікторією Томовою (105, Болгарія).
Нагадаємо, що на старті турніру в Гамбурзі Даяна Ястремська впоралася з Юлією Німаєр (184, Німеччина), а у другому колі впевнено обіграла Діан Паррі (98, Франція).