Кіченок і Ніномія вийшли у парний фінал у Гамбурзі, ледь врятувавшись від камбеку суперниць

Надія Кіченок разом з японкою Макото Ніномією вийшли у фінал парного розряду на турнірі серії WTA 250 у німецькому Гамбурзі. У півфіналі перші сіяні перемогли третіх номерів посіву, дует Моюка Учідзіма (Японія)/Чжен Сайсай (Китай).

Гра тривала 1 годину 5 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 5:7, 10-8.

У другій партії українка та японка впевнено вели зустріч до перемоги, виграючи 5:1, але несподівано програли 6 геймів поспіль. Лише на супертай-брейку вдалося дотиснути опоненток.

Кіченок і Ніномія за гру не подавали навиліт, зробили 2 подвійні помилки та 5 брейків. На рахунку їхніх суперниць 1 ейс, 3 помилки на подачі та 4 брейки.

Hamburg European Open – WTA 250

Гамбург, Німеччина, грунт

Призовий фонд: $275,094

Півфінал парного розряду, 18 липня

Надія Кіченок (Україна)/Макото Ніномія (Японія) – Моюка Учідзіма (Японія)/Чжен Сайсай (Китай) 6:3, 5:7, 10-8

У півфіналі змагань Кіченок і Ніномія зіграють з переможницями матчу між австрійським дуетом Юлія Грабер/Сінья Краус та парою Анна Бондар (Угорщина)/Аранча Рус (Нідерланди).

Нагадаємо, що у першому колі турніру в Гамбурзі Кіченок і Ніномія перемогли німецьку пару Нома Акуге Ноха/Настасья Шунк, а у чвертьфіналі були сильнішими за дует Ірина Бара (Румунія)/Ралука Шербан (Кіпр).