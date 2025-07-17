Кіченок і Ніномія вийшли у півфінал парного розряду на турнірі WTA у Гамбурзі
Надія Кіченок разом з японкою Макото Ніномією вийшли у півфінал парного розряду на турнірі серії WTA 250 у німецькому Гамбурзі. У чвертьфіналі перші сіяні перемогли дует Ірина Бара (Румунія)/Ралука Шербан (Кіпр).
Гра тривала 1 годину 36 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 7:5.
Кіченок і Ніномія за гру 1 раз не подали навиліт, зробили 2 подвійні помилки та 6 брейків. На рахунку їхніх суперниць жодного ейсу, 3 помилки на подачі та 4 брейки.
Надія Кіченок (Україна)/Макото Ніномія (Японія) – Ірина Бара (Румунія)/Ралука Шербан (Кіпр) 6:4, 7:5
У півфіналі змагань Кіченок і Ніномія зіграють з третім сіяним дуетом Моюка Учідзіма (Японія)/Чжен Сайсай (Китай).
Нагадаємо, що напередодні, у першому колі турніру в Гамбурзі, Кіченок і Ніномія перемогли німецьку пару Нома Акуге Ноха/Настасья Шунк.