Кіченок і Ніномія вийшли у півфінал парного розряду на турнірі WTA у Гамбурзі

Надія Кіченок разом з японкою Макото Ніномією вийшли у півфінал парного розряду на турнірі серії WTA 250 у німецькому Гамбурзі. У чвертьфіналі перші сіяні перемогли дует Ірина Бара (Румунія)/Ралука Шербан (Кіпр).

Гра тривала 1 годину 36 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 7:5.

Кіченок і Ніномія за гру 1 раз не подали навиліт, зробили 2 подвійні помилки та 6 брейків. На рахунку їхніх суперниць жодного ейсу, 3 помилки на подачі та 4 брейки.

Hamburg European Open – WTA 250

Гамбург, Німеччина, грунт

Призовий фонд: $275,094

Друге коло парного розряду, 17 липня

Надія Кіченок (Україна)/Макото Ніномія (Японія) – Ірина Бара (Румунія)/Ралука Шербан (Кіпр) 6:4, 7:5

У півфіналі змагань Кіченок і Ніномія зіграють з третім сіяним дуетом Моюка Учідзіма (Японія)/Чжен Сайсай (Китай).

Нагадаємо, що напередодні, у першому колі турніру в Гамбурзі, Кіченок і Ніномія перемогли німецьку пару Нома Акуге Ноха/Настасья Шунк.