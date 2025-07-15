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Надія Кіченок вийшла у чвертьфінал парного розряду на турнірі в Гамбурзі

Станіслав Матусевич — 15 липня 2025, 21:07
Надія Кіченок вийшла у чвертьфінал парного розряду на турнірі в Гамбурзі
Надія Кіченок
instagram.com/nadiakichenok

Надія Кіченок разом з японкою Макото Ніномією впевнено стартували в парному розряді на турнірі серії WTA 250 у німецькому Гамбурзі. У першому колі перші сіяні перемогли німецький дует Нома Акуге Ноха/Настасья Шунк.

Гра тривала 1 годину 3 хвилини і завершилася з рахунком 6:3, 6:2.

Кіченок і Ніномія за гру жодного разу не подали навиліт, зробили 2 подвійні помилки та 3 брейки. На рахунку їхніх суперниць 2 ейси, 0 помилок на подачі та жодного брейку з 5 можливостей.

Hamburg European Open – WTA 250
Гамбург, Німеччина, грунт
Призовий фонд: $275,094
Перше коло парного розряду, 15 липня

Надія Кіченок (Україна)/Макото Ніномія (Японія) – Нома Акуге Ноха/Настасья Шунк (Німеччина) 6:3, 6:2

Кіченок і Ніномія лише вдруге грають разом після лютневого турніру в Ліоні. У чвертьфіналі змагань вони зіграють з переможницями матчу між парою Ірина Бара (Румунія)/Ралука Шербан (Кіпр) та дуетом Берфу Дженгіз (Туреччина)/Єкатерина Яшина (-).

Нагадаємо, що сестри Колб у стартовому матчі турніру в Гамбурзі поступилися парі Андреа Гаміс (Еквадор)/Єва Веддер (Нідерланди).

Надія Кіченок парний розряд WTA 250

Надія Кіченок

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