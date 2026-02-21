Подрез розгромила росіянку і вийшла в фінал турніру ITF у Гаазі

Вероніка Подрез (233) легко вийшла в фінал турніру серії ITF W35 у нідерландській Гаазі. Перша сіяна змагань у півфіналі розгромила "нейтральну" Кіру Павлову (387).

Гра тривала 1 годину 12 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:0.

За поєдинок Подрез 1 раз подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 6 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, 1 раз помилилася на подачі та зробила 1 брейк.

ITF W35, The Hague

Гаага, Нідерланди, хард (зал)

Призовий фонд: $30,000

Півфінал, 21 лютого

Вероніка Подрез (Україна) – Кіра Павлова (-) 6:3, 6:0

Суперниці раніше не зустрічалися. У вирішальному матчі змагань Подрез зіграє проти переможниці матчу між Брітт дю Пре (456, Нідерланди) та Кларою Власселар (753, Бельгія).

Українська тенісистка зіграє 12 вирішальний матч на змаганнях ITF та спробує виграти 8 титул.

Нагадаємо, що на старті турніру в Гаазі Подрез розгромила британку Аллегру Корпанець Девіс (995), у другому раунді нідерландка Ісіз ван ден Брук (483) відмовилася від поєдинку з українкою. У чвертьфіналі українка легко розібралася з нідерландкою Марі Векерле (571, Нідерланди).