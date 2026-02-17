Українська правда
Подрез вийшла у друге коло турніру ITF у Гаазі, Фірман програла

Станіслав Матусевич — 17 лютого 2026, 17:50
Вероніка Подрез
btu.org.ua

Вероніка Подрез (233) легко вийшла у друге коло турніру серії ITF W35 у нідерландській Гаазі. Перша сіяна змагань розгромила британку Аллегру Корпанець Девіс (995) із рахунком 6:0, 6:2.

Натомість Анастасія Фірман (791) поступилася місцевій спортсменці Анук Франкен Петерс (295) – 2:6, 3:6.

ITF W35, The Hague
Гаага, Нідерланди, хард (зал)
Призовий фонд: $30,000
Перше коло, 17 лютого

Вероніка Подрез (Україна) – Аллегра Корпанець Девіс (Велика Британія) 6:0, 6:2

Анук Франкен Петерс (Нідерланди) Анастасія Фірман (Україна ) 6:2, 6:3

У наступному колі змагань Подрез зіграє проти Ісіс Луїс ван ден Брук (483, Нідерланди).

Нагадаємо, що Вероніка Подрез встановила особистий рекорд в оновленому 16 лютого рейтингу WTA.

