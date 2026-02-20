Подрез впевнено вийшла в півфінал турніру ITF у Гаазі

19-річна Вероніка Подрез (233) упевнено вийшла в півфінал турніру серії ITF W35 у нідерландській Гаазі. Перша сіяна змагань не залишила шансів місцевій тенісистці Марі Векерле (571).

Гра тривала 1 годину 19 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:0.

За поєдинок Подрез 3 рази подала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 6 разів помилилася на подачі та зробила 2 брейки.

ITF W35, The Hague

Гаага, Нідерланди, хард (зал)

Призовий фонд: $30,000

Чвертьфінал, 20 лютого

Вероніка Подрез (Україна) – Марі Векерле (Нідерланди) 6:4, 6:0

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Подрез зіграє проти переможниці матчу між Анук Франкен Петерс (295, Нідерланди) та Кірою Павловою (387, -).

Нагадаємо, що на старті турніру в Гаазі Подрез розгромила британку Аллегру Корпанець Девіс (995), а у другому раунді нідерландка Ісіз ван ден Брук (483) відмовилася від поєдинку з українкою.