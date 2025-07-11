Олійникова пробилася в півфінал 60-тисячника у Гаазі

Олександра Олійникова (193) вийшла у півфінал турніру серії ITF W75, який проходить у нідерландській Гаазі. У чвертьфіналі українка перемогла 17-річну чешку Лауру Самсон (276) з рахунком 2:6, 6:3, 6:2.

Матч тривав 1 годину 46 хвилин.

За поєдинок Олійникова 2 рази подала навиліт, обійшлася без подвійних помилок та зробила 4 брейки. Її суперниця не виконувала ейсів, 3 рази помилилася на подачі та зробила 3 брейки.

ITF W75, The Hague

Гаага, Нідерланди, грунт

Призовий фонд: $60,000

Чвертьфінал, 11 липня

Олександра Олійникова (Україна) – Лаура Самсон (Чехія) 2:6, 6:3, 6:2

Тенісистки раніше не зустрічалися. У півфіналі змагань Олійникова зіграє з переможницею матчу між Гіомар Марістані Сулетою де Реалес (189, Іспанія) та Дженні Лім (521, Франція).

З наступного тижня Олександра встановить черговий особистий рекорд у рейтингу WTA.

Нагадаємо, що у стартовому матчі на турнірі в Гаазі Олійникова легко перемогла Тайру Катерину Грант (280, Італія), а в другому колі розібралася з Сарою ван Емст (670, Нідерланди) .