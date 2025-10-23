Олійникова вийшла у чвертьфінал турніру WTA у Бразилії

Олександра Олійникова (139) зіграє у чвертьфіналі турніру серії WTA 125 у бразильському Флоріанополісі. У другому колі змагань восьма сіяна українка перемогла аргентинку Хулію Рієру (192).

Матч тривав 1 годину 44 хвилини і завершився з рахунком 6:4, 7:6(5).

На тай-брейку вирішального сету Олександра поступалася 3:5, однак взяла 4 розіграші поспіль.

За поєдинок Олійникова не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та 7 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 9 разів помилилася на подачі та зробила 6 брейків.

Engie Open presented by Mundotenis Tours – WTA 125

Флоріанополіс, Бразилія, грунт

Призовий фонд: $115,000

Друге коло, 22 жовтня

Олександра Олійникова (Україна) – Хулія Рієра (Аргентина) 6:4, 7:6(5)

Тенісистки раніше не зустрічалися. У чвертьфіналі змагань Олійникова зіграє з Панною Удварді (110, Угорщина).

Нагадаємо, що напередодні Олійникова розгромила Луїсіну Джованніні (277, Аргентина) у першому колі турніру у Флоріанополісі.