Олійникова залишила чіткий меседж фанатам щодо Сил оборони України

П'ята ракетка України Олександра Олійникова звернулась до своїх земляків із конкретним меседжем.

В інтерв'ю для "Чемпіона" тенісистка розповіла, що має робити кожен українець.

Вона закликала допомагати Силам оборони. Спортсменка підкреслила, що тільки завдяки нашим воїнам Європа досі може жити спокійним життям.

"У мене завжди один меседж, і я думаю, що для українських вболівальників – це база, потрібно постійно повторювати та нагадувати про це. А саме – необхідність підтримки Збройних сил України. Тільки завдяки їм ми зараз можемо жити у вільній країні. Без них, я розумію, що ніяких турнірів не було б, ніяких Мастерсів, принаймні у Європі. ЗСУ зараз є єдиною справжньою опорою вільного світу", – сказала Олійникова.

Нагадаємо, що напередодні українка вперше в кар'єрі пробилась до третього кола на турнірах серії WTA 1000. В Римі вона спочатку здолала Петру Марчінко, після чого здобула найрейтинговішу перемогу над Кларою Таусон (18).

У третьому колі Олександра Олійникова поступилась Лінді Носковій. Наразі вона посідає 66 місце у світовому рейтингу.