Олійникова пробилася в півфінал турніру WTA у Флоріанополісі

Станіслав Матусевич — 25 жовтня 2025, 02:25
Олександра Олійникова
WTA

Олександра Олійникова (139) вийшла у півфінал турніру серії WTA 125 у бразильському Флоріанополісі. У чвертьфіналі змагань українка перемогла четверту сіяну угорку Панну Удварді (110).

Матч тривав 2 години 39 хвилини і завершився з рахунком 7:6(3), 7:6(4).

Матч вийшов складним для обох спортсменок, шальки терезів постійно коливалися. У першій партії угорка вела 6:5, однак не змогла подати на партію і програла тай-брейк.

У другому сеті уже Олександра була попереду 5:4, мала 4 матч-пойнти на своїй подачі, але справа знову дійшла до тай-брейку, де вдруге сильнішою виявилася наша тенісистка.

За поєдинок Олійникова не подавала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 4 брейки. Її суперниця виконала 4 ейси, 3 рази помилилася на подачі та зробила 4 брейки.

Engie Open presented by Mundotenis Tours WTA 125
Флоріанополіс, Бразилія, грунт
Призовий фонд: $115,000
Чвертьфінал, 24 жовтня

Олександра Олійникова (Україна) – Панна Удварді (Угорщина) 7:6(3), 7:6(4)

Тенісистки раніше не зустрічалися. У півфіналі змагань Олійникова зіграє з переможницею матчу між Юлією Грабер (109, Австрія) та Сімоною Вальтерт (88, Швейцарія).

Нагадаємо, що в першому колі турніру у Флоріанополісі Олійникова розгромила Луїсіну Джованніні (277, Аргентина), а в другому обіграла її співвітчизницю Хулію Рієру (192).

