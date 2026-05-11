Згадок було нуль: Олійникова – про успішний виступ на "тисячнику" в Римі та ігнор з боку організаторів

П'ята ракетка України Олександра Олійникова підбила підсумки свого виступу на престижному турнірі в Римі, де вона здобула перші перемоги на рівні "тисячника".

В інтерв'ю для "Чемпіона" тенісистка розповіла, які пережила емоції.

Спортсменка заявила, що відчула насолоду від змагань у столиці Італії. Її вразила атмосфера, а позитивний результат став приємним бонусом.

"Я думаю, для мене більше значить не стільки перемога, скільки можливість виступати на цьому турнірі. Він особливий своєю атмосферою, енергетикою, теплою публікою, енергетикою італійських традицій. Це все мені приносило дуже багато насолоди, якої мені бракувало у спорті останнім часом. Я думаю, Рим – особливий, тому що це Рим, а перемоги тут – радше як маленький бонус. Я з тих людей, які люблять святкувати у спорті спорт", – сказала Олександра.

Також українка висловилась про скандал із WTA через її публічні вислови про війну в Україні. Тенісистка заявила, що в Римі її ігнорували, хоча вона досягала результатів, які завжди висвітлює пресслужба.

"Наразі вони роблять вигляд, що мене не існує. За цей турнір не було жодної згадки про мене в принципі. Попри те, що це була перша перемога на рівні тисячника, перша перемога проти суперниці з топ-20, я зіграла три матчі на турнірі рівня Мастерс, але згадок було нуль", – заявила Олійникова.

Зазначимо, що в Римі в першому колі Олександра здолала Петру Марчінко, після чого здобула найрейтинговішу перемогу над Кларою Таусон (18).

У третьому колі вона поступилась Лінді Носковій. Єдиною представницею України на турнірі залишається Еліна Світоліна, яка 11 травня в 1/8 фіналу зіграє з чешкою Ніколою Бартунковою.