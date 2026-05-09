Олійникова не зуміла впоратися з 13 ракеткою світу у третьому колі турніру в Римі

Олександра Олійникова (68) поступилася чешці Лінді Носковій (13) у третьому колі турніру серії WTA 1000 в Римі.

Гра тривала 1 годину 9 хвилин і завершилася з рахунком 1:6, 3:6.

У першій партії перевага Носкової була великою, а ось у другому сеті Олійникова почала чіплятися за подачі суперниці й мала два брейк-пойнти за 3:2 на свою користь. На жаль, реалізувати їх не вдалося і зрештою чешка повернула собі впевненість та перемогла.

За поєдинок Олійникова не подавала навиліт, зробила 1 подвійну помилку та не реалізувала обидва свої брейк-пойнти. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 2 помилки на подачі та 4 брейки.

Internazionali BNL D'Italia – WTA 1000

Рим, Італія, грунт

Призовий фонд: €7,228,080

Третє коло, 9 травня

Олександра Олійникова (Україна) – Лінда Носкова (Чехія) 1:6, 3:6

Суперниці раніше не зустрічалися.

Олександра в Римі виграла два перші матчі в кар'єрі на змаганнях рівня WTA 1000.

Нагадаємо, що у стартовому матчі турніру Олійникова легко обіграла хорватку Петру Марчінко (69), а в другому колі здобула найрейтинговішу перемогу в кар'єрі над 18 ракеткою світу данкою Кларою Таусон.