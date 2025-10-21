Українська правда
Олійникова з розгрому стартувала на турнірі WTA у Бразилії

Станіслав Матусевич — 21 жовтня 2025, 22:14
Олександра Олійникова (139) без проблем вийшла у друге коло турніру серії WTA 125 у бразильському Флоріанополісі. Восьма сіяна українка віддала лише два гейми аргентинці Луїсіні Джованніні (277).

Матч тривав 1 годину 5 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:0.

За поєдинок Олійникова не подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 3 рази помилилася на подачі та зробила 1 брейк.

Engie Open presented by Mundotenis Tours  WTA 125
Флоріанополіс, Бразилія, грунт
Призовий фонд: $115,000
Перше коло, 21 жовтня

Олександра Олійникова (Україна) – Луїсіна Джованніні (Аргентина) 6:2, 6:0

Тенісистки раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Олійникова зіграє з переможницею матчу між Хулією Рієрою (192, Аргентина) та Полоною Герцог (911, Словенія).

Нагадаємо, що два тижні тому Олександра Олійникова дійшла до другого кола турніру аналогічної категорії в іспанській Мальорці.

