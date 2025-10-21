Олійникова з розгрому стартувала на турнірі WTA у Бразилії
Олександра Олійникова (139) без проблем вийшла у друге коло турніру серії WTA 125 у бразильському Флоріанополісі. Восьма сіяна українка віддала лише два гейми аргентинці Луїсіні Джованніні (277).
Матч тривав 1 годину 5 хвилин і завершився з рахунком 6:2, 6:0.
За поєдинок Олійникова не подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 6 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, 3 рази помилилася на подачі та зробила 1 брейк.
Олександра Олійникова (Україна) – Луїсіна Джованніні (Аргентина) 6:2, 6:0
Тенісистки раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Олійникова зіграє з переможницею матчу між Хулією Рієрою (192, Аргентина) та Полоною Герцог (911, Словенія).
Нагадаємо, що два тижні тому Олександра Олійникова дійшла до другого кола турніру аналогічної категорії в іспанській Мальорці.