Світоліна – про півфінал у Дубаї проти Гофф: Це буде дуже енерговитратний поєдинок

Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилася очікуваннями від півфінального поєдинку турніру серії WTA 1000 у Дубаї проти четвертої ракетки світу зі США Коко Гофф.

Слова українки наводить Великий теніс України.

Світоліна віддала належне своїй суперниці по чвертьфіналу, хорватці Антонії Ружич.

" Це був непростий матч. Антонія зіграла дійсно дуже, дуже добре. У першому сеті вона наносила удари дуже потужно, і мені було вкрай складно. Мені довелося шукати маленькі можливості, щоб повернутися в гру в другому сеті, а потім я дуже задоволена тим, як подавала в третьому і як зуміла закрити матч".

Проти Гофф Еліна вже грала поточного сезону, розгромивши американку у чвертьфіналі Australian Open.

" У Мельбурні я показала чудову гру , але зараз уже новий матч, нова глава. Мені потрібно відновитися, бути готовою фізично, тому що це буде дуже енерговитратний поєдинок. Мені доведеться серйозно попрацювати над тактикою проти неї, постаратися показати свою найкращу гру і, сподіваюся, отримати шанс зіграти тут у фіналі".

Нагадаємо, що півфінальний поєдинок турніру в Дубаї між Еліною Світоліною та Коко Гофф відбудеться 20 лютого орієнтовно о 17:00 за київським часом.