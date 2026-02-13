Костюк пропустить турнір серії WTA 1000 у Дубаї

Українська тенісистка Марта Костюк (23) знялася з турніру серії WTA 1000 у еміратському Дубаї.

Про це повідомив Великий теніс України.

Костюк продовжує відновлюватись від розриву зв'язки лівої ноги, отриманого нею в матчі першого кола Australian Open проти француженки Ельзи Жакмо. Той поєдинок українка зуміла дограти, але все ж поступилася. Через травму Марта була змушена знятись із парного розряду Відкритого чемпіонату Австралії.

Українка вже пропустила аналогічний дубайському за категорією турнір у катарській Досі.

В основній сітці змагань в Об'єднаних Арабських Еміратах мають виступити Еліна Світоліна (9) та Даяна Ястремська (42). У кваліфікації зіграє Юлія Стародубцева (103).

Поєдинки основної сітки турніру в Дубаї відбудуться з 15 по 21 лютого.

Нагадаємо, що Костюк проходить інтенсивний курс лікування від травми.