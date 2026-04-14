Сон у компанії песиків: Костюк поділилася милим фото перед матчем на турнірі у Руані

Українська тенісистка Марта Костюк вирішила показати, як виглядає її ідеальна підготовка до матчу.

Напередодні старту на турнірі серії WTA 250 у французькому Руані тенісистка опублікувала кумедне фото з готелю. На знімку Марта мирно спить у ліжку в оточенні своїх песиків.

Підпис до фото вийшов не менш яскравим:

"Якщо ваш передматчевий відпочинок виглядає не так – навіть не звертайтесь до мене".

Нагадаємо, вже у вівторок, 14 квітня, Костюк розпочне виступи в Руані, де підійде до турніру у статусі першої сіяної. У стартовому матчі українка зіграє проти француженки Діан Паррі.

Читайте також : Фото Магучіх поділилася стильним фото у сукні під час відпочинку у Монако

Напередодні WTA оновила свій рейтинг, в якому Марта опустилася на одну сходинку і йде тепер 28-ю.