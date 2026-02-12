Стародубцева дізналася першу суперницю у кваліфікації турніру WTA 1000 в Дубаї

Юлія Стародубцева (102) дізналася першу суперницю у кваліфікації турніру серії WTA 1000, основна сітка якого з 15 по 21 лютого відбудеться у Дубаї, ОАЕ.

На старті відбіркових змагань українка 13 лютого орієнтовно об 11:00 за київським часом зіграє проти румунки Єлени Габріели Русе (72). Раніше тенісистки одна з одною не перетиналися.

Переможниця цієї пари у фіналі кваліфікації зустрінеться з сильнішою в матчі між Пейтон Стернс (55, США) та Вєрою Звонарьовою (580, -).

Минулого сезону Стародубцева на турнірі в Дубаї не грала.

В основній сітці змагання в Катарі мають виступити українки Еліна Світоліна (9) та Даяна Ястремська (42).

Нагадаємо, що минулого тижня Юлія Стародубцева поступилася японці Моюці Учідзімі у фіналі кваліфікації турніру аналогічної категорії в катарській Досі.