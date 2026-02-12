Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Стародубцева дізналася першу суперницю у кваліфікації турніру WTA 1000 в Дубаї

Станіслав Матусевич — 12 лютого 2026, 17:43
Стародубцева дізналася першу суперницю у кваліфікації турніру WTA 1000 в Дубаї
Юлія Стародубцева
Getty images

Юлія Стародубцева (102) дізналася першу суперницю у кваліфікації турніру серії WTA 1000, основна сітка якого з 15 по 21 лютого відбудеться у Дубаї, ОАЕ.

На старті відбіркових змагань українка 13 лютого орієнтовно об 11:00 за київським часом зіграє проти румунки Єлени Габріели Русе (72). Раніше тенісистки одна з одною не перетиналися.

Переможниця цієї пари у фіналі кваліфікації зустрінеться з сильнішою в матчі між Пейтон Стернс (55, США) та Вєрою Звонарьовою (580, -).

Минулого сезону Стародубцева на турнірі в Дубаї не грала.

В основній сітці змагання в Катарі мають виступити українки Еліна Світоліна (9) та Даяна Ястремська (42).

Нагадаємо, що минулого тижня Юлія Стародубцева поступилася японці Моюці Учідзімі у фіналі кваліфікації турніру аналогічної категорії в катарській Досі.

Дубай Юлія Стародубцева WTA 1000

Юлія Стародубцева

Стародубцева не змогла подолати кваліфікацію і вийти в основну сітку турніру в Досі
Стародубцева вийшла у фінал кваліфікації на турнірі в Досі
Стародубцева отримала першу суперницю в кваліфікації турніру WTA 1000 у Досі
Стародубцева поступилася другій сіяній на старті турніру WTA 500 в Абу-Дабі
П'ятеро українок дізналися стартових суперниць на турнірах WTA

Останні новини